Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Шотландії.

Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал" цього літа і перебратися на Туманний Альбіон.

Як повідомляє Mundo Deportivo, у послугах 24-річного українця зацікавлений шотландський "Селтік".

Джерело зазначає, що в шотландському клубі незадоволені основним воротарем команди Джо Хартом і керівництво команди шукає йому заміну.

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Серед варіантів "кельти" розглядають голкіпера збірної України.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін хоче покинути "Реал", щоб мати постійну ігрову практику. Мадридський "Реал" також не перешкоджатиме відходу українця.

За інформацією іспанських ЗМІ, "вершкові" вже знайшли потенційну заміну Луніну. Мадридський гранд хоче підписати в літнє трансферне вікно Давида Сорію з "Хетафе", який 30 червня отримає статус вільного агента.

Контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв за "Реал" 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 м'ячів, а в чотирьох поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.

Додамо, що "Селтік" є одним з найтитулованіших клубів Шотландії і переможцем Ліги чемпіонів 1967 року. "Кельти" 53 рази ставали чемпіонами Шотландії, 40 разів вигравали Кубок країни і 21 раз Кубок ліги.

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