Андрій може попрацювати з Жозе Моурінью.

Голкіпер мадридського "Реала" та національної збірної України Андрій Лунін невдовзі може змінити клуб. Згідно з інформацією ресурсу Fichajes.net, у переході воротаря особисто зацікавлений тренер "Роми" Жозе Моурінью.

Легендарний португальський наставник хоче підсилити останню лінію команди. Саме Луніна він вважає хорошою кандидатурою на воротарську позицію.

Моурінью бачить в українцеві перспективу, не зважаючи на те, що той рідко грає у складі "Реала".

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"Рома" хоче орендувати Андрія на наступний сезон, а також розглядає варіант з повноцінним трансфером. Римляни готові заплатити за голкіпера 15 мільйонів доларів. На їхню думку, така сума покриє витрати мадридського клубу на Луніна.

Відзначимо, що поточний контракт воротаря з "вершковими" чинний до літа 2024-го року. Лунін перебуває у складі "Реала" з літа 2018-го року – тоді він перейшов з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

За п’ять років контракту у Мадриді українець тричі виступав у інших іспанських клубах на правах оренди: "Леганесі", "Реалі Вальядолід" та "Реалі Ов’єдо".

Упродовж останніх двох років Андрій є другим голкіпером "Реала". За цей період Лунін провів загалом 17 матчів, переважну більшість з яких у поточному сезоні (12). Варто відзначити, що Андрій разом із "вершковими" переміг в усіх турнірах, у яких брав участь: Лізі чемпіонів, Кубку та Суперкубку Іспанії, чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Європи та Клубному чемпіонаті світу.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного воротаря збірної України в п’ять мільйонів євро.

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