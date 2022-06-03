Футболіст збірної Німеччини Антоніо Рюдігер перебрався з лондонського "Челсі" в мадридський "Реал".
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського гранда.
Футболіст підписав з "вершковими" контракт на чотири сезони. Презентація Рюдігера відбудеться в "Реалі" 20 червня.
Контракт 29-річного німця з "синіми" підійде до завершення в кінці червня цього року, тому футболіст перейде в новий клуб на правах вільного агента.
Рюдігер став першим новачком "вершкових" в літнє трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що в контракті захисника з клубом прописана сума відступних - 400 мільйонів євро.
У сезоні-2020/21 Антоніо Рюдігер провів за "Челсі" 54 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів і віддав 4 результативних передачі.
Нагадаємо, "Реал" в 14-й раз у своїй історії виграв Лігу чемпіонів. У фінальному матчі "вершкові" перемогли "Ліверпуль" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 59-й хвилині забив Вінісіус Жуніор.
Антоніо Рюдігер: досягнення в кар'єрі
- Рюдігер почав свою кар'єру в "Штутгарті". За німецький клуб Антоніо зіграв 80 матчів, в яких відзначився 2 забитими голами і віддав один асист.
- У 2015 році Рюдігер перейшов в "Рому" на правах оренди за 4 мільйони євро. Пізніше римський клуб викупив контракт футболіста у "Штутгарта" за 9 мільйонів євро. У складі "вовків" німецький захисник зіграв 72 поєдинки, забивши 2 голи і віддавши 4 результативних передачі.
- У 2017 року Рюдігер підписав п'ятирічний контракт з "Челсі". Сума трансферу склала 35 мільйонів євро. Антоніо провів у футболці "синіх" 203 матчі і відзначився 12-ма голами.
- З лондонцями 29-річний центрбек виграв 5 трофеїв: Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.
- У складі збірної Німеччини Антоніо Рюдігер зіграв 50 матчів, в яких забив 2 голи. Зі збірною Німеччини в 2017 році виграв Кубок конфедерацій.