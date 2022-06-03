Досвідчений захисник Антоніо Рюдігер на правах вільного агента перебрався в "Реал".

Футболіст збірної Німеччини Антоніо Рюдігер перебрався з лондонського "Челсі" в мадридський "Реал".

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського гранда.

Футболіст підписав з "вершковими" контракт на чотири сезони. Презентація Рюдігера відбудеться в "Реалі" 20 червня.

Контракт 29-річного німця з "синіми" підійде до завершення в кінці червня цього року, тому футболіст перейде в новий клуб на правах вільного агента.

Рюдігер став першим новачком "вершкових" в літнє трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що в контракті захисника з клубом прописана сума відступних - 400 мільйонів євро.

У сезоні-2020/21 Антоніо Рюдігер провів за "Челсі" 54 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів і віддав 4 результативних передачі.

Нагадаємо, "Реал" в 14-й раз у своїй історії виграв Лігу чемпіонів. У фінальному матчі "вершкові" перемогли "Ліверпуль" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 59-й хвилині забив Вінісіус Жуніор.

Антоніо Рюдігер: досягнення в кар'єрі