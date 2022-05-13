Вінісіус Жуніор відзначився трьома забитими голами, а Лука Модріч віддав три гольові передачі.

У четвер, 12 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді в рамках 36-го туру іспанської Прімери сезону-2021/2022 "Реал" приймав "Леванте". Поєдинок завершився нищівною перемогою "вершкових" з рахунком 6:0.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 13-й хвилині відзначився захисник "вершкових" Ферлан Менді, йому асистував Лука Модріч. На 19-й хвилині перевагу "Реала" подвоїв нападник Карім Бензема, гольовий пас віддав Вінісіус Жуніор.

На 34-й хвилині відзначився форвард Родріго, результативну передачу оформив Модріч. На 45-й хвилині після передачі Модріча взяттям воріт відзначився Вінісіус.

На 68-й хвилині Вінісіус оформив дубль, передачею відзначився Бензема. На 83-й хвилині бразилець зробив хет-трик. Це перший хет-трик Вінісіуса у футболці мадридського "Реала" і в кар'єрі в цілому.

"Реал" - "Леванте" - 6:0

Голи: Менді, 13, Бензема, 19, Родріго, 34, Вінісіус, 45, 68, 83

"Реал" Мадрид: Куртуа, Начо (Хіла, 82), Вальєхо, Менді, Модріч (Петер, 75), Вальверде (Кроос, 75), Камавінга, Васкес, Бензема (Йовіч, 75), Вінісіус Жуніор, Родріго (Маріано Діас, 62)

"Левант": Карденас, Мірамон, Касерес (Кампанья, 39), Постіго, Робер (Везу, 77), Сон, Радоя (Барді, 39), Мелеро (Кантеро, 57), Пепелу, Моралес, Дані Гомес (Рохер Марті, 57)

Попередження: Камавінга (43), Рохер Марті (65), Модріч (69)

Огляд матчу:

Коментар наставника "Реала" Карло Анчелотті після гри:

"Хочу підтримати "Леванте" та їхнього тренера. Це відмінний клуб, впевнений, вони скоро повернуться в Ла Лігу. Бензема і Вінісіус з часом почали розуміти один одного. Вони дуже добре спрацювалися і відмінно зіграли.

Ми підходимо до фіналу Ліги чемпіонів у хорошій формі, тому що наша самооцінка сильно зросла. До фіналу залишилося мало часу, потрібно підтримувати інтенсивність. Команда дуже добре попрацювала на полі",- наводить слова Анчелотті Marca.

Досягнення Каріма Бензема

Гол у грі проти "Леванте" для Каріма Бензема став 323-м за "Реал", і він зрівнявся за цим показником з Раулем. Тепер гравці ділять між собою друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії "Королівського клубу". Лідером по голах за "Реал" є Кріштіану Роналду (450).

Додамо, що в нинішньому сезоні Бензема провів за "Реал" 44 матчі у всіх турнірах, в яких записав до свого активу 44 голи і зробив 15 результативних передач.

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