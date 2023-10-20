Алехандро Гомес може завершити свою кар'єру.

Колишній півзахисник "Металіста" і "Аталанти" Алехандро Гомес отримав тривале відсторонення від футболу.

Як повідомляє видання Relevo, 35-річний аргентинський футболіст дискваліфікований строком на 2 роки через позитивний результат допінг-тесту.

Повідомляється, що позитивний результат дала допінг-проба, яку Гомес здав у листопаді 2022 року, незадовго до старту чемпіонату світу в Катарі. Тест футболіст здав на тренуванні "Севільї".

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Як з'ясувалося, про результат аналізу на допінг Гомесу і "Севільї" було відомо вже кілька місяців. Саме з цієї причини іспанський клуб 1 вересня нинішнього року оголосив про дострокове розірвання контракту з аргентинським футболістом, хоча угода діяла до 2024 року.

29 вересня досвідченого півзахисника підписала італійська "Монца". За новий клуб Алехандро встиг лише двічі вийти на заміну, провівши в цілому 40 хвилин. Враховуючи всі обставини, італійський клуб, швидше за все, розірве контракт з аргентинцем.

Алехандро Гомес стверджує, що він почувався погано і прийняв сироп від кашлю одного зі своїх дітей без попередньої консультації з лікарями. Однак в антидопінговому агенстві повідомили, що це все одно вина футболіста, який повинен був вивчити список заборонених речовин.

Дискваліфікація ставить під загрозу кар'єру 35-річного Гомеса. На даний момент невідомо, чи збирається він оскаржувати винесений вердикт.

Відзначимо, що українським вболівальникам Алехандро Гомес знайомий за виступами за харківський "Металіст" (24 матчі, 4 голи і 6 гольових передач). Також він грав за "Арсенал" Саранді, "Сан-Лоренсо", "Катанію" і "Аталанту".

У складі збірної Аргентини півзахисник виграв ЧС-2022 з футболу. На мундіалі в Катарі він провів два матчі.

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