Тьєррі Анрі так розхвилювався, що забув ім'я партнера по команді.

Легендарний у минулому нападник лондонського "Арсеналу" і збірної Франції Тьєррі Анрі розповів історію, як у 2007 році його разом з командою запросили на прийом до королеві Єлизаветі II в Букінгемський палац.

Знаменитий форвард в інтерв'ю виданню The Mirror зізнався, що через хвилювання з ним стався конфуз на зустрічі з королевою Великобританії.

Анрі був капітаном "канонірів" в той період і під час прийому він повинен був представити партнерів по команді Єлизаветі II, проте через хвилювання француз забув ім'я одного з одноклубників.

"У мене була можливість зустрітися з королевою, і я хвилювався чертовски. Відчуття були такі, ніби я збираюся на матч. Я подивився на Баптішту і забув його ім'я. Подумав: хто це? А потім згадав: це ж Жуліо Баптішта з Бразилії!

Мені важко говорити про королеву в минулому. Я француз і пишаюся цим. І якщо хтось скаже криве слово про Францію, я накинуся на нього. Але в той же час я лондонець. Усвідомлюю, що таке Сім'я, і якою фігурою була Єлизавета. Глибоко поважаю її", - розповів Тьєррі Анрі.

Відео тієї самої зустрічі гравців "Арсеналу" і королеви:

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Вас також можуть зацікавити новини: