Пес одного з лідерів "Мілана" загриз собаку на очах її господині.

Відомому футболісту "Мілана" і національноЇ збірної Франції Тео Ернандесу загрожує судовий розгляд через інцидент з його собакою.

Як повідомляє видання RMC Sport, пітбуль гравця "Мілана" вбив собаку літньої жінки. Пес Ернандеса втік з вілли футболіста на Віа Квазімодо, в районі Сінк-Фо після того, як парадні ворота залишилися відкритими, і вибіг на вулицю, де загриз на смерть пінчера, якого вигулювала 74-річна жінка.

Пітбуль також стрибнув на жінку, коли вона намагалася врятувати собаку. Її племінниця заявила, що її тітка госпіталізована через шок, і повідомила, що вони мають намір порушити судову справу проти Ернандеса.

"Мої тітка і дядько все ще дуже налякані. Тітка тримала Майло (собаку) на повідку, поки вони йшли по Віа Манцоні. Коли вони відкрили ворота для в'їзду машини, собака побіг до них. Тітка негайно підняла Майло над головою, але пітбуль стрибнув на нього, повалив її на землю і спробував зірвати з неї куртку. Вона встала, вона намагалася кинути Майло на припарковану машину, але пітбуль накинувся на собаку", – наводяться слова племінниці.

Зазначимо, що нещодавно Тео продовжив контракт з "Міланом". Нова угода 24-річного футболіста з італійським клубом розрахована до 2026 року.

У поточному сезоні Ернандес зіграв 28 матчів за "Мілан" у всіх турнірах, відзначившись 4 забитими голами і 6 результативними передачами.

"Мілан" після 26 зіграних поєдинків очолює турнірну таблицю Серії А. Підопічні Стефано Піолі випереджають "Інтер" і "Наполі".

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