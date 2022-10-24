Григорій Козловський назвав УАФ організованою злочинною групою.

Президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський виступив з різкою критикою керівництва Української асоціації футболу.

Зокрема, власник львівського клубу негативно висловився на адресу Андрія Павелка, назвавши президента УАФ "паханом українського футболу".

"Сьогодні в українському футболі утворилося ОПГ під назвою УАФ. Керує цим ОПГ УАФ Павелко - пахан українського футболу. Про це я завжди говорив. Права та ліва рука Павелко: Плієв - його колишній охоронець та Костюченко. Ці три особи керують зараз футболом? Вони жодного відношення до футболу не мають. Ці люди паразитують на футболі. Вважаю, що про це треба говорити. Мені не байдуже, що буде завтра з українським футболом. Таких Павелок, Плієвих та Костюченків ще може бути дуже багато, треба зробити все, щоб вони не з’являлися в українському футболі.

Риба гниє з голови. Наша голова вже давно відлетіла з цієї риби і треба думати про те, що робити з усім, що залишилося. Багато президентів вкладають великі гроші в український футбол, гроші, які важко заробляють у бізнесі. Ці люди могли витрачати свої гроші на відпочинок та свої сім’ї. Також вони допомагають українській армії, я особисто з ними спілкувався, робили спільні акції. І ці люди зараз не отримують допомоги від УАФ, не одержують жодного задоволення від роботи в українському футболі. Вони виявились заручниками, коли нічого не можуть сказати.

У ОПГ УАФ є каральні органи - КДК. Вони можуть дати довічну дискваліфікацію. Подібна ситуація була зі мною, я був змушений піти з посади президента футбольного клубу. Мене постійно шантажували. Я в труні бачив їхню довічну дискваліфікацію. Я більше не мовчатиму. Говоритиму про кожен епізод, про кожне вбивство, яке організовує Павелко, Костюченко та ця банда. Говоритиму публічно, мені як уболівальнику ніхто не зможе заборонити дивитися футбол. Під ними горітиме земля, я обіцяю", - сказав Козловський у коментарі Ruh TV.

Нагадаємо, що матч львівського "Руху" в рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1" завершився скандалом. Арбітр зустрічі Юрій Іванов вилучив двох футболістів "жовто-чорних" по ходу гри. Поєдинок у підсумку завершився перемогою "Дніпра-1" з рахунком 3:2. Переможний м'яч дніпряни забили на 90+5 хвилині гри.

Головний тренер "Руху" Леонід Кучук після матчу вказав на невисокий рівень арбітражу і натякнув на заангажованість суддів.

Крім того, після завершення гри "Рух" - "Дніпро-1" на полі сталася масова бійка, спровокована конфліктом генерального директора "Руху" Ігоря Дедишина і спортивного директора дніпрян Євгена Краснікова.

Додамо, що після 9-ти зіграних турів львівський "Рух" посідає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Леоніда Кучука має у своєму активі 8 набраних очок.

У наступному турі УПЛ "Рух" зіграє на виїзді проти "Інгульця". Поєдинок запланований на 30 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: