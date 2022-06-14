Збірна Вірменії удев'ятьох закінчувала матч Ліги націй проти Шотландії.

У вівторок, 14 червня, відбувся матч четвертого туру групового етапу Ліги націй між Вірменією та Шотландією.

Сильнішою виявилася національна команда шотландців, яка здобула розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Відкрив рахунок у грі на 6-й хвилині Ваган Бічахчян, який відзначився після пасу Тиграна Барсегяна. На 14-й хвилині Стюарт Армстронг відновив рівність на табло. Наприкінці першого тайму Армстронг вивів свою команду вперед.

У другому таймі Джон Макгінн зміцнив перевагу підопічних Стіва Кларка, а потім Че Адамс довів рахунок до розгромного.

На 44-й хвилині Арман Оганесян отримав дві жовті картки і був видалений з поля. На 90+1-й хвилині був вилучений Камо Оганесян, який двома ногами пішов у підкат і відразу отримав червону картку. Залишившись удев'ятьох, вірмени продовжили з'ясовувати стосунки - і це не завершилося навіть після фінального свистка. Однак, рахунок від цього не змінився.

Вірменія - Шотландія - 1:4

Голи: Бічахчян, 6 - Армстронг, 14, 45, Макгінн, 51, Адамс, 53

Вірменія: Юрченко, Амбаруцман, Мкоян, Ароян, Оганесян А., Дяшян, Байрамян (Оганесян К., 59), Григорян (Мкртчян, 46), Спецрян (Ангуло, 58), Барсегян (Серобян, 84), Бічахчан (Удо, 59)

Шотландія: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоміней, Хейнлі (Кемпбелл, 86), Хендрі, Тейлор, Макгрегор, Гілмор (Фергюсон, 64), Макгінн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

Видаляти: Оганесян А., 44, Оганесян К, 90+1

Огляд матчу:

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала команда Португалії.

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