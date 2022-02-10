Команда Руслана Малиновського не змогла вийти до півфіналу Кубка Італії.

У четвер, 10 лютого, в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського приймала на своєму полі "Фіорентину". Перемогу в грі святкували гості з рахунком 3:2.

Футболістам "Фіорентини" першими вдалося відкрити рахунок у цій зустрічі і зробити це вийшло досить швидко. На 9-й хвилині матчу польський нападник Кшиштоф Пьонтек реалізував пенальті. "Аталанті" вдалося вирівняти рахунок на табло ще до перерви. На 30-й хвилині гри з передачі Фройлера забив Дзаппакоста.

Початок другого тайму був за господарями поля. На 56-й хвилині після сольного проходу Жеремі Бога забив другий гол у ворота "Фіорентини" і "Аталанта" вийшла вперед. Однак не вдалося зберегти перевагу команді українського хавбека. На 70-й хвилині суддя матчу поставив другий пенальті у ворота "Аталанти". Виконати покарання вдруге взявся Кшиштоф Пьонтек, проте йому не вдалося переграти голкіпера господарів поля з "позначки". Однак тут же польському форварду вдався відмінний удар з меж штрафного майданчика і він зрівняв рахунок у грі.

На 79-й хвилині футболіст "Фіорентини" Лукас Мартінес грубо порушив правила і був вилучений з поля. "Аталанта" отримала чисельну перевагу, але як виявилося в підсумку, це не зіграло їм на руку.

Розв'язка в цій грі вийшла досить драматичною. У самій кінцівці зустрічі гравець "фіалок" Нікола Міленкович отримав м'яч біля лінії штрафного майданчика і завдав точного удару по воротах "Аталанти". Цей гол приніс "Фіорентині" перемогу і путівку в півфінал Кубка Італії.

"Аталанта" - "Фіорентина" - 2:3

Голи: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пьонтек, 9 (пен.), 71, Міленкович, 90+4

"Аталанта": Муссо, Паломіно (Копмейнерс, 37), Демірал, Джимсіті, Дзаппакоста, Пашаліч (Пессіна, 74), Фройлер, Малиновський (Муріель, 74), де Роон, Хатебур, Бога,

"Фіорентина": Терраччано, Бірагі, Ігор, Мартінес, Одріосола, Малех (Міленкович, 81), Торрейра, Кастровіллі (Бонавентура, 59), Сапонара (Іконе, 75), Пьонтек, Гонсалес (Соттіл, 59)

Попередження: Де Роон, Пашалич, Ігор, Мартінес

Вилучення: Мартінес, 79 (друге попередження).

Огляд матчу:

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов у цьому матчі в стартовому складі "Аталанти" і провів на полі 74 хвилини. Після його замінив Муріель. Результативними діями хавбек збірної України не зміг відзначитися.

Додамо, що в півфіналі Кубка Італії "Фіорентина" зіграє проти переможця пари "Ювентус" - "Сассуоло".

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