Бандити змусили дівчину футболіста відкрити сейф і винесли з нього цінні речі.

Озброєні грабіжники увірвалися в будинок зіркового футболіста "Мілана" і національної збірної Франції Тео Ернандеса, коли там були його дівчина і син.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, інцидент стався ввечері 18 жовтня.

Четверо озброєних зловмисників у чорних комбінезонах увірвалися на віллу футболіста в Кассано-Маньяго. У цей час самого Ернандеса не було вдома, проте на віллі перебувала дівчина футболіста Зої Крістофолі і шестимісячний син пари.

Відео дня

Бандити змусили дівчину відкрити сейф і винесли з нього цінні речі.

Повідомляється, що збиток склав 1 мільйон євро. Поліція веде розслідування події, вивчаючи записи камер відеоспостереження.

Нагадаємо, Тео Ернандес виступає за "Мілан" з 2019 року. У нинішньому сезоні 25-річний захисник взяв участь в дев'яти матчах італійської Серії А, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У неділю, 16 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Італії з футболу "Мілан" на виїзді обіграв "Верону" з рахунком 2:1. Тео Ернандес провів на полі весь матч.

Після 10-ти турів "Мілан" посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А з 23 балами в активі. "Россонері" є чинними чемпіонами Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: