"Гірники" в 6-му турі групового етапу ЛЧ зіграють проти чемпіона Молдови.

Донецький "Шахтар" у заключному 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти молдавського "Шерифа". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 7 грудня.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф".

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Початок зустрічі - о 22.00.

"Шахтар"

Один з найбільш невдалих сезонів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів підходить до завершення. Поєдинок з молдавським клубом вже нічого не вирішуватиме для "гірників" в турнірному плані, оскільки після поразки в минулому турі від міланського "Інтера" донеччани втратили всякі шанси пробитися хоча б в Лігу Європи. Єдине, що стоїть на кону в цьому протистоянні - це гроші і звичайно ж престиж клубу. "Шахтар" зобов'язаний грюкнути дверима і на завершення взяти реванш у "Шерифа" за прикру поразку в першому турі з якого почалися всі невдачі "гірників" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Саме поразка в Молдові поламала всі турнірні плани "Шахтаря".

Є велика ймовірність, що в грі з "Шерифом" Роберто Де Дзербі дасть шанс зіграти молодим футболістам "Шахтаря", щоб вони спробували проявити себе на рівні Ліги чемпіонів. Італійський фахівець говорив про це не передматчевій прес-конференції.

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"Шериф"

Юрій Вернидуб подарував "Шерифу" справжню казку. Український фахівець не тільки зміг вперше в історії вивести молдавський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів, але і вивів їх в плей-офф Ліги Європи. Вернидуб написав нову історію "Шерифа" і його в цьому клубі завжди будуть пам'ятати, якими б не були подальші результати.

Гра з "Шахтарем" в заключному турі і для молдавського клубу не несе вже ніякого турнірного значення. Вернидуб безумовно спробує знову обіграти "Шахтар", у нього з "гірниками" свої рахунки ще з часів роботи в луганській "Зорі". Плюс солідні, як для молдавського клубу, гроші стоять на кону. Адже за перемогу команда отримає від УЄФА більше двох мільйонів євро. Висновок - навіть незважаючи на те, що турнірних завдань перед клубами не стоїть у цьому протистоянні, матч чекає вболівальників дуже цікавий, оскільки мотивовані обидва колективи. Хоч і мотивація у кожного своя.

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" точно не візьме участь у матчі з "Шерифом" Лассіна Траоре. Цей форвард травмувався в грі з "Інтером" і вилетів на дуже тривалий термін. Під питанням у "гірників" Алан Патрік, Ісмаїлі і Фернандо. Ймовірно, Де Дзербі не стане ризикувати здоров'ям цих гравців, особливо в грі, яка не несе турнірного значення. Як і говорилося раніше, італійський фахівець дасть можливість показати себе молодим вихованцям "Шахтаря".

У "Шерифа" травмований півзахисник Мусса Кіабу і він точно не зможе вийти на поле в матчі з "Шахтарем". Пошкодження також є у Ловро Бізяка і його участь в грі знаходиться під питанням.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Тете, Судаков, Соломон, Педріньо

"Шериф": Атанасіадіс, Костанца, Арбодела, Дуланто, Крістіано, Аддо, С. Тілль, Бруно Соуза, Коловос, Кастаньєда, Траоре

Слова перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі:

"Чи буде експериментальний склад? 50 на 50. Є кілька футболістів, які не гратимуть ні у вівторок з "Шерифом", ні в суботу проти "Олександрії". З іншого боку, у нас буде дуже хороший стартовий склад, тому що це важливий матч. У нас є багато молодих футболістів, які повинні показати прогрес через такі ігри.

У грі з "Шерифом" економічна частина буде мати значення. Ми повинні поважати клуб і вболівальників. І якщо в грі з "Шерифом" результат принесе якийсь бонус від УЄФА, то, звичайно, це плюс для клубу. У нас всі футболісти професіонали і покажуть свій максимум".

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб:

"Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на НСК "Олімпійський". Дуже щасливий, що знову приїхав додому і що чекає матч проти лідера українського футболу. На жаль, ні ми, ні "Шахтар" не вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів, але ми щасливі, що будемо продовжувати виступати в плей-офф Ліги Європи.

Результат першого матчу повинен тиснути, перш за все, на "Шахтар". Ми зіграли вдало, але у вівторок буде складно. Ми готуємося. Хочеться насолодитися матчем і провести одну зі своїх кращих ігор".

Арбітр

Головним арбітром призначений литовський суддя Донатас Румшас. Асистентами будуть Олександр Радіус і Довідас Сужеделіс. Четвертий арбітр - Робертас Валіконіс. Арбітр системи VAR - іспанець Рікардо де Бургос.

Автор: Володимир Медяник