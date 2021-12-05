"Шахтар" у шостому турі спробує взяти реванш за поразку в першому колі.

Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме "Шериф". Матч пройде 7 грудня на стадіоні "Металіст" у Харкові.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф".

Букмекери вважають "гірників" фаворитами дуелі з командою українця Юрія Вернидуба.

На перемогу "Шахтаря" дається коефіцієнт 1,55, на нічию - 4,50, а на перемогу "Шерифа" - 6,00.

На те, що "гірники" наберуть очки, букмекери виставили коефіцієнт 1,15, а на те, що гості не програють - 2,55.

Нагадаємо, "Шахтар" вже втратив шанси на євровесну. У цій зустрічі "гірники" будуть боротися тільки за очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА, призові гроші, а також престиж.

"Шахтар" - "Шериф": перед матчем

"Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.

Водночас "Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-оф Ліги Європи.

У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.

Автор: Антон Дудар