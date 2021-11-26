"Динамо", "Шахтар" і "Зоря" достроково втратили шанси на євровесну.

Жоден з українських клубів не зумів пробитися в плей-оф єврокубків у сезоні 2021-2022.

На груповому етапі Ліги чемпіонів від України стартували "Динамо" і "Шахтар", а на груповому етапі Ліги конференцій - "Зоря".

Всі три клуби втратили шанси на євровесну достроково - після п'ятого туру групового етапу.

У попередній раз Україна залишилася без представників у плей-оф єврокубків ще в сезоні 2007-2008.

Читайте такожПровал Динамо та Шахтаря: українські гранди синхронно не змогли пробитися в євровесну вперше за десять років

Тоді "Динамо" і "Шахтар" посіли четверті місця у своїх групах у Лізі чемпіонів, а на груповому етапі Кубка УЄФА Україна представлена не була ("Металіст" і "Дніпро" не змогли подолати кваліфікацію).

Українські клуби на груповому етапі єврокубків 2021-2022

Після п'яти турів "Динамо" в Лізі чемпіонів займає останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" та "Бенфікою". Кияни змогли не програти тільки "Бенфіці" (0:0 у першому колі).

"Шахтар" залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" та "Шерифом". "Шахтар" єдиний бал набрав у матчі першого кола проти "Інтера" (0:0).

"Зоря" в п'яти турах Ліги конференцій змогла набрати 6 очок, двічі обігравши ЦСКА (Софія) і залишиться на третьому місці в групі, де також виступають "Рома" та "Буде-Глімт".

Автор: Антон Дудар