"Гірників" чекає гра престижу без турнірних завдань.

Донецький "Шахтар" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти молдавського "Шерифа". Гра відбудеться 7 грудня в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Шериф".

Шахтар - Шериф: де дивитися поєдинок

У прямому ефірі протистояння команд покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Стартовий свисток пролунає о 22.00.

Нагадаємо, що "Шахтар" вже втратив шанси на євровесну. У цій зустрічі "гірники" будуть боротися тільки за очки для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА, призові гроші, а також за престиж.

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"Шахтар" - "Шериф": перед матчем

"Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.

"Шериф" зумів обіграти "Шахтар", а також "Реал" і гарантував собі історичну участь у плей-оф Ліги Європи.

У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.

Автор: Артем Будрін