Президент заявив про ініціативу скликання Глобального саміту формули миру.

Сьогодні увесь світ слідкуватиме за футбольними новинами з Катару, там пройде фінал Чемпіонату світу-2022. Під час цієї грандіозної події мало звучати звернення президента України Володимира Зеленського, та ФІФА це заборонила.

Відеозвернення очільника української держави на своїй сторінці у Facebook опублікував президент УАФ Андрій Павелко. Він наголосив, що його мають побачити якщо не з екранів стадіону в Катарі, то з екранів гаджетів. Адже це - заклик до миру.

"Кожен батько у світі хотів би взяти свого сина на футбольний матч, в той час, як кожна матір мріє, щоб її син повернувся з війни", - заявляє Зеленський.

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Президент заявив про ініціативу скликання Глобального саміту формули миру.

"Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни та народи можуть вирішувати, хто сильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але всі насолоджуються миром", — каже очільник української держави.

Він закликав підтримати Україну та її зусилля для відновлення миру й приєднатися до Глобального саміту формули миру.

ФІФА відхилила прохання Зеленського виступити з посланням перед фіналом ЧС-2022

Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.

Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента.

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