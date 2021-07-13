Донецька команда отримає нових інвесторів.

Донецький "Олімпік", що знявся з Прем'єр-ліги й погрожував припинити існування, воскрес! Команда не зникне з футбольної мапи України. Донеччани продовжать виступати у професійному дивізіоні - вони просто понизяться у класі та перейдуть з УПЛ до Першої ліги. Для УПЛ "Олімпік" немає достатніх коштів.

Цю новину повідомив поки що ще чинний президент клубу Владислав Гельзін. Але він свою посаду залишить та передасть право керувати іншій особі, яка буде інвестором та власником команди.

"До мене прийшли хлопці й сказали, що готові зберегти клуб. До УПЛ ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тож у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", - сказав Гельзін для 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що вже відомо, хто може замінити "Олімпік" в УПЛ. Раніше УАФ серйозно покарала Гельзіна.

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"Олімпік": історія клубу

"Олімпік" був заснований 15 липня 2001 року.

У сезоні 2004-2005 команда дебютувала на професійному рівні - у Другій лізі України, а в сезоні 2013-2014 завоювала право підвищитися з першої ліги в УПЛ.

Перед стартом в українській Прем'єр-лізі "Олімпік" був змушений переїхати з Донецька до Києва.

Дебютувавши в УПЛ в 2014 році, "Олімпік" не вилітав з вищого дивізіону. А найкращим результатом команди стало четверте місце в сезоні 2016-2017.

У 2017 році "Олімпік" дебютував у єврокубках, але не зумів пройти грецький ПАОК у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Минулий сезон донецький клуб завершив на 13-му місці в УПЛ.

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Автор: Артем Будрін