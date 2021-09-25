"Маріуполь" не зміг зачепитися за очки у виїзному поєдинку.

У поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" на виїзді поступився "Олександрії".

Підопічні Остапа Маркевича відкрили рахунок у зустрічі, але все одно програли. За "Маріуполь" відзначився легіонер-новачок з Північної Македонії Стефан Спіровскі. Для 31-річного хавбека це була дебютна гра за азовців.

Проте ще до перерви "Олександрія" відновила паритет. Пенальті реалізував Максим Третяков. А наприкінці матчу переможний гол забив півзахисник господарів Олег Кожушко.

Тепер у "Олександрії" 17 очок після 9 турів і четверте місце в турнірній таблиці. "Маріуполь" продовжує бути передостаннім - в азовців всього 4 очки.

"Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1

Голи: Третяков, 36, (з пенальті), Кожушко, 86 - Спіровскі, 25

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дришлюк (Рибалка, 88), Ковалець, Цуріков, Гринь (Спінеллі, 46), Калюжний, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампассі, Меліченко (Холод, 84), Чех, Мішньов, Спіровскі (Шостак, 46), Топалов (Драмбаєв, 74), Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 74)

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Артем Будрін