Олександр Заваров вважає, що у команди Петракова все ще є непогані шанси вийти на чемпіонат світу-2022.

Легендарний у минулому футболіст київського Динамо і Ювентуса, а також колишній головний тренер збірної України Олександр Заваров оцінив шанси команди Петракова у відборі ЧС-2022 після гри з Боснією і Герцеговиною (1:1).

"Вся боротьба ще попереду. Шанси у збірної України є, вони ніколи не пропадають. Все залежить від самих футболістів і тренерського штабу.

У групі склалася така ситуація, коли багато пов'язано не тільки з результатом поєдинку в Боснії, а й результатами матчів за участю конкурентів. Ясна річ, що хотілося б сподіватися тільки на себе, але виходить, що потрібно чекати результати двох інших ігор: Боснія і Герцеговина — Фінляндія і Фінляндія — Франція.

Читайте такожВідбір ЧС-2022: які варіанти влаштують збірну України для виходу з групиЯ думаю, що за три дні до матчу українців в Зеніці збірна Франції обіграє Казахстан і достроково вийде у фінальну частину світової першості, а в останній грі з Фінляндією Дідьє Дешам виставить резервний склад. Як би там не було, а нашій збірній потрібно обігравати боснійців і розраховувати, що фіни втратять очки з французами", - заявив Олександр Заваров в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, 12 жовтня, національна збірна України під керівництвом Олександра Петракова упустила перемогу в грі відбору ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Українцям зусиллями Ярмоленка вдалося вийти вперед на 15-й хвилині першої половини зустрічі. Однак гол Ахмедходжича на 77-й хвилині гри не дав Україні взяти три очки в цьому протистоянні.

Нічия з боснійцями сильно ускладнила українцям життя в боротьбі за вихід на ЧС-2022. Після 7 зіграних турів в активі збірної України 9 набраних очок і друга позиція в турнірній таблиці групи D. Лідирує в групі збірна Франції з 12 очками в активі, на третій сходинці йдуть фіни з 8 балами.

В рамках кваліфікації на чемпіонат світу - 2022 збірній України залишилося зіграти один поєдинок - в гостях проти Боснії і Герцеговини. Ця гра запланована на 16 листопада.

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Автор: Владимир Медяник