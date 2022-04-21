Олександр Караваєв розчулився, відповідаючи на питання румунської преси.

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв не зміг стримати сліз, виступаючи на пресконференції після матчу у Румунії проти місцевого "ЧФР Клуж".

Благодійний поєдинок у рамках турне "Матч за мир! Зупинимо війну!" пройшов у місті Клуж-Напока і завершився безгольовою нічиєю.

Караваєв у спілкуванні з пресою подякував усім румунам за підтримку та за можливість зіграти цей поєдинок. Олександр зізнався, що було дуже непросто вийти на поле та відбігати матч, але це єдине, що він міг зробити для країни у такій ситуації: зібрати кошти для біженців та постраждалих.

Наприкінці свого спілкування з журналістами гравцеві збірної України запропонували звернутися до співвітчизників, які залишилися на батьківщині та тих, хто її захищає від російських окупантів.

"Дуже дякую, низький уклін. Тому що вони захищають нашу землю...", – почав Караваєв, але через сльози не договорив.

Модератор вирішив завершити пресконференцію на цьому моменті.

29-річний Караваєв є уродженцем Херсона. Він зіграв 40 матчів за національну збірну України.

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