Колишній футболіст розповів, що відбувається в його стосунках із мамою і татом.

Ексфутболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв визнав, що більше може ніколи не побачити своїх батьків. Як відомо, вони живуть у Курській області та підтримали РФ від початку повномасштабного вторгнення.

"Мама завжди переживає за мене, і зараз, те, що я не спілкуюся з ними... Завдяки мамі я на цьому світі, вона мене носила під серцем 9 місяців. Все одно я люблю їх, і вони залишаються моїми батьками на все життя, але я прекрасно розумію, що я їх більше не побачу, ось так от близько", - розповів він в інтерв'ю Славі Дьоміну на Youtube.

Крім того, Алієв підкреслив, що навіть на нейтральній території, в умовній Туреччині, він зустрітися з батьками не зможе. Річ у тім, що в Росії його оголошено в розшук, тому за батьком і матір'ю стежить ФСБ.

Відео дня

"Зараз ми тільки вітаємо один одного зі святами. З днем народження, з 8 березня. Був день матері, я привітав її. Вона просто відповіла: "Дякую", і все", - додав він.

І насамкінець наголосив, що йому дуже не вистачає батьків. Однак їхні позиції відрізняються одна від одної.

Інші новини про Олександра Алієва

Легенда київського "Динамо" народився в Хабаровську, Росія. Після цього його батьки переїхали до Курська, а він опинився в Києві 1999 року, потрапивши до академії столичного футбольного клубу. Незабаром Алієв змінив громадянство на українське.

Раніше УНІАН повідомляв про три кодування і зрив колишнього футболіста. Перший раз, як повідомляють, він закодувався після ультиматуму Ігоря Суркіса, який заявив, що вижене його з клубу, якщо той не перестане пити. Після цього почався розквіт його футбольної кар'єри.

Крім того, ми розповідали про затримання Алієва в Києві. Спортсмен і військовослужбовець ЗСУ в цей момент був у стані алкогольного сп'яніння.

Вас також можуть зацікавити новини: