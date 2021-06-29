В 1/4 фіналу Кубка Америки аргентинці поміряються силами зі збірною Еквадору.

У завершальному турі групового раунду Кубка Америки Аргентина гарантувала собі перемогу в групі A.

Збірна Аргентини розбила вщент Болівію. Ліонель Мессі записав до свого активу дубль і результативну передачу. На додаток, ця гра стала рекордною для феноменального Лео. Мессі зіграв свій 148-й матч у збірній Аргентини, і таким чином, обійшов свого колишнього одноклубника Хав'єра Маскерано, який має 147 поєдинків на своєму рахунку.

Варто зазначити, що Мессі є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини - геній забив 75 м'ячів у футболці "альбіселесте".

Отож, збірна Аргентини вийшла в плей-оф Кубка Америки з першого місця, набравши 10 залікових пунктів. Також в 1/4 фіналу з групи A вийшли Уругвай (7), Парагвай (6) і Чилі (5). Болівія з "бубликом" завершила участь в турнірі.

Болівія - Аргентина - 1:4

Голи: Сааведра, 60 - Гомес, 6, Мессі, 33 (пен.), 42, Мартінес, 65

Огляд матчу.

Всі пари 1/4 фіналу.

Аргентина - Еквадор

Уругвай - Колумбія

Бразилія - Чилі

Перу - Парагвай

Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти торік, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік.

Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протестів він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі A виступали Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі B - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. У плей-оф вийшли по чотири найкращі команди з кожної групи.

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Автор: Артем Будрін