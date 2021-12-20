"Тоттенхем" не з'явився на матч Ліги конференцій з "Ренном" через спалах коронавірусу в команді.

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій "Ренн" - "Тоттенхем".

Зустріч, яка повинна була відбутися 9 грудня, не була зіграна через спалах коронавірусу в лондонському клубі.

Читайте такожЖеребкування Ліги конференцій: стали відомі парі стикових матчів плей-офЗа версією "Ренна", лондонський клуб сам прийняв рішення не грати. Представник "Тоттенхема" не захотів оголошувати кількість заражених гравців, хоча правило говорить, що матч повинен проводитися, якщо в команді є 13 здорових польових гравців і один голкіпер.

"Тоттенхем" послався на рішення англійської влади, не надавши при цьому жодного офіційного документа. Оскільки матч офіційно не скасований УЄФА, "Ренн" зберіг своє рішення грати, а після звернувся до УЄФА.

У підсумку УЄФА прийняв рішення присудити "Тоттенхему" технічну поразку з рахунком 0:3, повідомляється на офіційному сайті організації.

Підсумкове положення команд в групі G:

"Ренн" з 14 очками став переможцем групи G. друге місце з 10 балами зайняв "Вітесс".

"Тоттенхем" з 7 очками фінішував на третьому місці в квартеті і не вийшов в плей-офф турніру.

Останнє місце в квартеті з 3 очками посіла "Мура".

Автор: Володимир Медяник