Ліга конференцій УЄФА: результати матчів 6-го туру, підсумкове положення команд (відео)

Перший в історії груповий етап Ліги конференцій завершено.

9 грудня були зіграні матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги конференцій. За їх підсумками визначилися всі учасники плей-оф турніру. Результати матчів Група А ЛАСК - ХІК - 3:0 "Алашкерт" - "Маккабі" Тель-Авів - 1:1 Підсумкове положення команд: ЛАСК - 16 очок, "Маккабі" - 11, ХІК - 6, "Алашкерт" - 1 Група В "Гент" - "Флора" - 1:0 "Партизан" - "Анортосіс" - 1:1 Підсумкове положення команд: "Гент" - 13 очок, "Партизан" - 8, "Анортосіс" - 6, "Флора" - 5 Група С ЦСКА Софія - "Рома" - 2:3 "Зоря" - "Буде-Глімт" - 1:1 Підсумкове положення команд: "Рома" - 13 очок, "Буде-Глімт" - 12, "Зоря" - 7, ЦСКА Софія - 1 Група D ЧФР - "Яблонець" - 2:0 "АЗ Алкмаар" - "Раннерс" - 1:0 Підсумкове положення команд: "АЗ Алкмаар" - 14 очок, "Раннерс" - 7, "Яблонець" - 6, "ЧФР" - 4 Група E "Уніон Берлін" - "Славія" - 1:1 "Фейєноорд" - "Маккабі" Хайфа - 2:1 Підсумкове положення команд: "Фейєноорд" - 14 очок, "Славія" - 8, "Уніон Берлін" - 7, "Маккабі" - 4 Група F "Копенгаген" - "Слован" Братислава - 2:0 ПАОК - "Лінкольн Ред Імпс" - 2:0 Підсумкове положення команд: "Копенгаген" - 15 очок, ПАОК - 11, "Слован" - 8, "Лінкольн Ред Імпс" - 0 Група G "Вітесс" - "Мура" - 3:1 "Тоттенхем" - "Ренн" - матч перенесено Положення команд: "Ренн" - 11 очок (5 матчів), "Вітесс" - 10 (6), "Тоттенхем" - 7 (5), "Мура" - 3 (6) Група H "Омонія" - "Кайрат" - 0:0 "Базель" - "Карабах" - 3:0 Підсумкове положення команд: "Базель" - 14 очок, "Карабах" - 11, "Омонія" - 4, "Кайрат" - 2 Читайте такожЛіга Європи та Ліга конференцій: хто вийшов до плей-оф двох єврокубків Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступали 32 команди.

Команди, що зайняли перші місця в своїх групах, пройшли відразу в 1/8 фіналу плей-оф.

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, що зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться 13 грудня.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Антон Дудар

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