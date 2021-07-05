УЄФА презентував новий офіційний м'яч півфіналів і фіналу чемпіонату Європи-2020. Його назвали Uniforia Finale.

"Краса в чистому вигляді", - надрукували текст у дописі біля зображення м'яча на офіційній сторінці УЄФА в Twitter.

Поєдинки стадії 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 та 7 червня.

Читайте такожНімецький художник написав історію Євро-2020 на рулоні туалетного паперу (відео)

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-офф стартував 26 червня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.