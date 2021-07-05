УЄФА презентував новий офіційний м'яч півфіналів і фіналу чемпіонату Європи-2020. Його назвали Uniforia Finale.
"Краса в чистому вигляді", - надрукували текст у дописі біля зображення м'яча на офіційній сторінці УЄФА в Twitter.
Поєдинки стадії 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 та 7 червня.
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Євро-2020: що потрібно знати
Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-офф стартував 26 червня.
Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
Євро-2020: турнірна сітка плей-офф.
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