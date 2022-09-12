Поєдинок "Рейнджерс" і "Наполі" не відбудеться в раніше заплановану дату.

У вівторок, 13 вересня, мав відбутися поєдинок другого туру групового турніру Ліги чемпіонів між шотландським "Рейнджерс" та італійським "Наполі".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, цей матч був вимушено перенесений на іншу дату.

У зв'язку із смертю британської королеви Єлизавети II УЄФА змістив поєдинок на один день. Гра відбудеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Відео дня

Повідомляється, що причиною перенесення гри стали обмежені ресурси поліції у зв'язку з траурною церемонією похорону королеви Єлизавети II.

Також повідомляється, що з міркувань безпеки в Сполучене Королівство також не впустять фанатів "Наполі". Надалі вболівальники "Рейнджерс" не зможуть відвідати виїзний матч з "партенопейцями", щоб обидві команди перебували в рівних умовах.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво АПЛ прийняло рішення перенести всі ігри найближчого туру чемпіонату Англії з футболу.

Вас також можуть зацікавити новини: