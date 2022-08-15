Всі матчі УПЛ в найближчі три сезони транслюватиме один канал.

Українська Прем'єр-ліга вперше у своїй історії створила єдиний телевізійний пул. За відповідне рішення проголосувала більшість клубів-учасників УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Прем'єр-ліга обрала компанію Setanta Sports офіційним транслятором турніру. Дія контракту на 16,2 мільйона доларів розрахована на три сезони.

Матчі УПЛ в преміум-якості транслюватимуть на трьох майданчиках:

лінійні телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+ (мінімум 4 поєдинки кожного туру в прямому ефірі і всі інші в записі);

ОТТ-платформа Setanta Sports (всі поєдинки в прямому ефірі);

YouTube-канал Setanta Sports (2 поєдинки в прямому ефірі і всі матчі в записі).

Транслятор пішов назустріч клубам Прем'єр-ліги і погодився викладати всі матчі УПЛ у вільний доступ на YouTube через 15 хвилин після фінального свистка. У свою чергу хайлайти поєдинків клуби отримуватимуть протягом шести годин після завершення матчів.

Раніше ряд клубів Прем'єр-ліги на чолі з київським "Динамо" не хотів створювати єдиний телепул з передачею прав на трансляцію Setanta Sports. Свою позицію вони аргументували необхідністю показу поєдинків якомога ширшій аудиторії на загальнонаціональних каналах.

Новий сезон української Прем'єр-Ліги стартує 23 серпня.

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