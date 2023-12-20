Віктор Скрипник розірвав контракт з полтавською "Ворсклою" за обопільною згодою сторін.

Український спеціаліст Віктор Скрипник покинув посаду головного тренера "Ворскли".

Угода була достроково розірвана за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Скрипник працював у "Ворсклі" з липня 2022 року. На зимову паузу полтавці пішли на сьомій позиції в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі команди 23 очки.

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За інформацією ЗМІ, до кінця сезону полтавською "Ворсклою" у статусі виконуючого обов'язки головного тренера керуватиме Сергій Долганський.

Новим місце роботи Віктора Скрипника став "Металіст 1925". 54-річний фахівець підписав з харківським клубом контракт на три сезони, повідомляє прес-служба "жовто-синіх".

До тренерського штабу Скрипника в "Металісті 1925" увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах. Крім того, продовжать роботу вже в штабі Скрипника Максим Цвіренко, Сергій Вольваков і Андрій Шабалін, які раніше працювали в харківському клубі.

Попередній наставник "Металіста 1925" Олег Голодюк також залишиться працювати в структурі клубу.

Додамо, що "Металіст 1925" стане третім українським клубом у тренерській кар'єрі Скрипника. Крім полтавської "Ворскли" він раніше також очолював луганську "Зорю".

У турнірній таблиці УПЛ "Металіст 1925" займає 12-е місце. В активі харківської команди 15 набраних очок. Від зони вильоту команду відділяє всього три очки.

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