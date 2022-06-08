"Шериф" подякував українському фахівцеві за співпрацю.

Футбольний клуб "Шериф" оголосив про припинення співпраці з українським тренером Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє прес-служба тираспольського клубу.

"У зв'язку з обставинами і на прохання українського фахівця Юрія Вернидуба керівництво ФК "Шериф" і головний тренер клубу припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Юрій Миколайович Вернидуб став головним тренером нашого клубу взимку 2021 року. Восени 2021 року вивів ФК "Шериф" в груповий етап Ліги чемпіонів і у весняну частину єврокубків, де зіграв у раунді плей-оф Ліги Європи.

Юрій Миколайович Вернидуб залишиться назавжди в історії клубу", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше трьох місяців.

Після початку російсько-української війни Вернидуб повернувся в Україну і вступив до лав ЗСУ.

Зазначимо, що Юрій Вернидуб не єдиний представник спорту, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Олег Верняєв і багато інших.

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"