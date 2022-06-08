Футбольний клуб "Шериф" оголосив про припинення співпраці з українським тренером Юрієм Вернидубом.
Про це повідомляє прес-служба тираспольського клубу.
"У зв'язку з обставинами і на прохання українського фахівця Юрія Вернидуба керівництво ФК "Шериф" і головний тренер клубу припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.
Юрій Миколайович Вернидуб став головним тренером нашого клубу взимку 2021 року. Восени 2021 року вивів ФК "Шериф" в груповий етап Ліги чемпіонів і у весняну частину єврокубків, де зіграв у раунді плей-оф Ліги Європи.
Юрій Миколайович Вернидуб залишиться назавжди в історії клубу", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше трьох місяців.
Після початку російсько-української війни Вернидуб повернувся в Україну і вступив до лав ЗСУ.
Зазначимо, що Юрій Вернидуб не єдиний представник спорту, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Олег Верняєв і багато інших.
Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"
- Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.
- У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступав у Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації.
- Під керівництвом українця "Шериф" став першим молдавським клубом, який пройшов у груповий етап ЛЧ.
- На груповому етапі "Шериф" став справжньою сенсацією. Команда Вернидуба змогла набрати 7 очок в одній групі з "Реалом", "Інтером" і "Шахтарем" (перемога над мадридцями і 4 очки в двох іграх з "гірниками") і посісти третє місце.
- "Шериф" пробився в плей-офф Ліги Європи і став першим молдавським клубом, який зіграв у весняній частині єврокубків.
Вернидуб також працював у запорізькому "Металурзі", луганській "Зорі" та солігорському "Шахтарі".