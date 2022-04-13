Юрій Вернидуб після початку війни повернувся в Україну і вступив до лав ЗСУ.

Головний тренер молдавського "Шерифа" Юрій Вернидуб, який після початку війни в Україні вступив до лав ЗСУ, розповів, що входить в його обов'язки.

Український тренер зізнався, що він не вірив, що в Україні може початися повномасштабна війна.

"Що я роблю? Як сказати, все що потрібно... Підвести, підготувати і все інше. Дуже важка праця, повір мені. З ранку до вечора все це робимо. Наше завдання привезти хлопцям все готове для того, щоб вони "подарунки" слали нашим ворогам ... Я ніколи не думав, що я скільки вмію.

Щоб хтось сказав перед війною (що буде війна - прим.), я б подумав, що це хвора людина, що цього ніколи не буде. Але, бачиш, життя так сталося. Навіть немає слів сказати, що я відчуваю себе в душі. Я ніколи не думав серйозно, що таке буде.

Значить, бачиш, я, напевно, дуже добре думав про цих людей (про російських військових - прим.). Я навіть не можу сказати, що це люди.

Це - біологічна маса баранів і ослів. Вони або курять що-небудь серйозне, або приймають дуже серйозне. Ти їх слухаєш, дивишся, і не можеш зрозуміти чи дійсно вони хворі люди, або зомбовані.

Не люди, а ця маса. Тваринами я не можу їх назвати, тому що у тварини є серце і душа, а у них немає ні серця, ні душі", - сказав Вернидуб в інтерв'ю програмі "pressing".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Зазначимо, що Юрій Вернидуб не єдиний представник спорту, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Олег Верняєв і багато інших.

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