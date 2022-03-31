Юрій Вернидуб веде службу в підрозділі артилерії.

Відомий український тренер Юрій Вернидуб, який до початку війни працював у молдавському "Шерифі" і не так давно перемагав мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів, зараз бореться на передовій у лавах ЗСУ проти російських окупантів.

Про це повідомляє ведучий і журналіст "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За даними джерела, Вернидуб веде службу в підрозділі артилерії. Точне місцезнаходження Вернидуба не можна розголошувати, але імовірно він знаходиться на південній ділянці фронту.

"Історія Вернидуба - це показова історія мужності і героїзму. Людина повинна грати з "Шерифом" матч-відповідь Ліги Європи проти "Браги" 24 лютого. Дзвонить син, каже: "Батько, на нас напали, почалася війна".

Що робить людина майже мовчки? Він збирає речі, каже: "Я повинен бути зараз не тут, повинен бути там". Він повертається в Україну, займається справами своєї сім'ї, після чого йде не в терроборону, а в ЗСУ.

Зараз Юрій Миколайович Вернидуб бореться фактично на передовій. Він в артилерії. У нас кілька днів тому було коротке спілкування. Він пишається своїми синами, які знаходяться в терробороні Запоріжжя. Їх дружини за кордоном, а ось дружина Юрія Миколайовича відмовилася емігрувати. Вона, напевно, теж в Запоріжжі десь.

Де сам Юрій Миколайович - я не знаю, бо говорити про таке з журналістами не за статутом. Я чув, що він реально десь в гарячих точках на південному напрямку військових дій", - розповів Співаковський.

Зазначається, що генеральний директор "Шерифа" громадянську позицію Вернидуба зрозумів і підтримав.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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