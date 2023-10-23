Олександр Роспутько скористався виїздом за кордон і втік до Росії.

Донецький "Шахтар" визначився з долею Олександра Роспутька, який не повернувся з командою в Україну після виїзного матчу Ліги чемпіонів проти "Антверпена".

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", керівництвом клубу було прийнято рішення розірвати контракт з 19-річним футболістом.

"У зв'язку з неповерненням в розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом, ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться в повідомленні прес-служби "Шахтаря".

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