Батько Олександра Роспутька заявив, що його син має намір отримати російський паспорт.

Батько футболіста "Шахтаря" Олександра Роспутька, який скористався виїздом до Бельгії на матч Ліги чемпіонів і втік до Росії, пояснив вчинок свого сина.

В інтерв'ю росЗМІ він заявив, що його синові буде безпечніше в РФ і зараз він хоче отримати російське громадянство.

"Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік з "Шахтаря". Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як зробив би це на своїй батьківщині в Донецьку.

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Зараз Сашу ні в якій команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки, а там подивимося", - заявив батько Олександра.

Додамо, що Олександр Роспутько народився в Горлівці (Донецька область). Він є вихованцем академії "Шахтаря". Його контракт з "гірниками" діяв до літа 2024 року. Напередодні втечі гравець погодив з донецьким клубом умови нового п'ятирічного контракту.

У складі "Шахтаря" U19 він зіграв вісім матчів у поточному сезоні юнацького чемпіонату України. Також він зіграв один поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА проти бельгійського "Антверпена". Саме після цього матчу Роспутько і втік до РФ.

Також молодий півзахисник зіграв 4 матчі за збірну України U19.

Вартість Олександра Роспутька на трансферному ринку, за даними Transfermarkt, становить 50 тисяч євро.

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