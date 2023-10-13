У "Шахтарі" сподіваються, що футболіст повернеться в команду.

Напередодні стало відомо, що півзахисник "Шахтаря" U19 Олександр Роспутько не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена".

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон і втік до Росії.

У донецькому "Шахтарі" в коментарі UA-Футбол підтвердили інформацію, що 19-річний футболіст в Україну не повернувся. Інформацію про можливу втечу гравця в РФ в клубі не підтвердили, але і не спростували.

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"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак.

Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку пропав гравець. У нас немає інформації.

Клуб сподівається, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулися до нього з офіційним листом з вимогою протягом п'яти днів повернутися в розташування команди.

Якщо він не повернеться - контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію", - заявили в "Шахтарі".

Також в "Шахтарі" додали, що ніяких передумов для такого вчинку з боку футболіста не було. Якби були - була б інша поведінка самого клубу.

"Якби передумови до втечі були - гравець би залишився в Україні і не поїхав би на матч Юнацької Ліги чемпіонів. Зараз він не виходить на зв'язок.

Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець повинен нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в належний час не повернеться в країну", - повідомили в "Шахтарі".

Водночас журналіст "Профутбол Digital" Олександр Звєров повідомляє, що Олександр Роспутько може приєднатися до клубу "Звєзда" з Санкт-Петербурга. Ця команда виступає в четвертому за силою дивізіоні чемпіонату країни-терориста.

Відзначимо, що головним тренером "Звєзди" є колишній футболіст "Шахтаря" Геннадій Зубов, який незважаючи на повномасштабну війну продовжує працювати в РФ. Крім того, в цьому клубі виступають вихованець донецького "Металурга" Андрій Вискребенцев і колишній гравець львівського "Руху" Микита Ходорченко.

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