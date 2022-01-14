Давид Нерес став першим новачком "гірників".

Вінгер амстердамського "Аякса" Давид Нерес вже незабаром буде офіційно представлений в статусі гравця українського клубу. "Шахтар" і "Аякс" досягли домовленості про перехід 24-річного бразильця.

Про це повідомив офіційний сайт нідерландського клубу.

Це перший новачок донеччан у зимове трансферне вікно.

Новий контракт набуває чинності негайно. Сума трансферу офіційно склала €12 мільйонів. Вона може вирости до €16 мільйонів за рахунок бонусів.

Деталі контракту не повідомляються, проте раніше ЗМІ зазначали, що Нерес підпише угоду з "Шахтарем" до літа 2026 року.

Читайте такожКиївське Динамо погнало свого нападника до європейського клубуЗа словами агента, в "Шахтарі" Нерес планує знову повернутися на топ-рівень, оскільки в "Аяксі" в цьому сезоні він випав з основи.

Варто відзначити, що перехід бразильця - не перше дороге вкладення "гірників" за останній час. Влітку вони заплатили понад 40 мільйонів за трьох гравців - Педріньо (18 млн), Марлона (12) і Лассіну Траоре (10). Відзначимо, що останній також перейшов зі складу "Аякса".

Давид Нерес: кар'єра