Рандаль Коло Муані став восьмим новачком ПСЖ в літнє трансферне вікно.

Нападник збірної Франції і німецького "Айнтрахта" Рандаль Коло Муані змінив клубну прописку.

24-річний футболіст підписав контракт з ПСЖ, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

Угода між французьким клубом і молодим форвардом розрахована до 2028 року.

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"Ми раді вітати Рандаля Коло Муані, гордого парижанина і француза, в ПСЖ, в його місті, в його домі. Ми доклали неймовірних зусиль, щоб цей трансфер відбувся. Рандаль - фантастичний французький гравець, який виступає на міжнародному рівні. Він відданий ПСЖ і нашому проекту. Я дуже радий бачити його у футболці нашого клубу", - прокоментував трансфер Коло Муані президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

За інформацією ЗМІ, трансфер Коло Муані обійшовся ПСЖ в 75 мільйонів євро.

Рандаль Коло Муані став гравцем "Айнтрахта" влітку 2022 року, перейшовши з "Нанта" на правах вільного агента. У складі німецького клубу француз зіграв 46 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і віддав 17 гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Коло Муані в 80 мільйонів євро.

Додамо, що Рандаль Коло Муані став восьмим новачком ПСЖ в літнє трансферне вікно. Раніше склад парижан поповнили захисники Мілан Шкріньяр і Лукас Ернандес, півзахисники Марко Асенсіо і Мануель Угарте і нападники Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш і Бредлі Баркола.

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