Марко Верратті завоював з ПСЖ 30 трофеїв.

Зірковий півзахисник збірної Італії Марко Верратті покинув французький ПСЖ і перейшов до катарського футбольного клубу "Аль-Арабі".

Італієць підписав з "Аль-Арабі" контракт на три роки, повідомляє прес-служба катарців.

"Я був дуже гордий носити кольори ПСЖ більше десяти років, спілкуватися з такою кількістю великих гравців і виграти 30 трофеїв. Париж, клуб і його вболівальники завжди будуть займати особливе місце в моєму серці. Я назавжди залишуся парижанином", - прокоментував свій відхід Марко Верратті.

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За інформацією ЗМІ, за трансфер 30-річного півзахисника катарський клуб заплатив ПСЖ 50 мільйонів євро. Отримувати італієць в "Аль-Арабі" буде близько 30 мільйонів євро на рік.

У новому клубі Марко Верратті гратиме під номером 7.

Італійський футболіст виступав за ПСЖ протягом 11 років. У паризький клуб він перейшов з "Пескари" в 2012 році за 12 мільйонів євро.

У складі ПСЖ Верратті зіграв 416 матчів, забив 11 голів і віддав 61 гольову передачу. У минулому сезоні Верратті провів за парижан 38 матчів у всіх турнірах, відзначивши однією результативною передачею.

Варто відзначити, що Марко Верратті є найтитулованішим футболістом в історії ПСЖ. З парижанами він завоював 30 трофеїв, серед яких 9 перемог у чемпіонаті Франції.

За національну збірну Італії Верратті зіграв 55 матчів і забив 3 голи. У складі "Скуадри Адзурри" він став переможцем Євро-2020.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста в 40 мільйонів євро.

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