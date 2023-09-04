ПСЖ піднявся на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У неділю, 3 вересня, відбувся центральний поєдинок четвертого туру французької Ліги 1, в якому "Ліон" приймав ПСЖ.

Зустріч принципових суперників пройшла на стадіоні "Олімпік Ліоннез" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Всі свої голи футболісти ПСЖ забили в першій половині матчу. На 4-й і 45-й хвилинах відзначився Кіліан Мбаппе, на 20-й хвилині забив Ашраф Хакімі, на 38-й - Марко Асенсіо.

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"Ліону" вдалося забити гол престижу на 74-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Корентен Толіссо.

"Ліон" - ПСЖ - 1:4

Голи: Толіссо, 74 (пен) - Мбаппе, 4 (пен), 45+1, Хакімі, 20, Асенсіо, 38

Огляд матчу:

За чотири зіграних тури ПСЖ набрав 8 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Ліон" з одним балом займає останнє місце.

У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зустрінеться з "Ніццою", а "Ліон" зіграє проти "Гавра".

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