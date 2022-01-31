23-річний нападник київського "Динамо" і національної збірної Венесуели Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за футбольний клуб "Спортінг Хіхон", який виступає в іспанській Сегунді.
Про це повідомив офіційний сайт українського клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клубу є опція викупу контракту гравця.
У поточному сезоні Рамірес провів за "Динамо" 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки в Лізі чемпіонів.
Контракт Раміреса з "Динамо" розрахований до літа 2026 року.
Портал Transfermarkt оцінює гравця в €1,5 мільйона.
Читайте також"Це цікаво, щось нове": Суркіс запропонував новий формат Суперкубка УкраїниХіхонський "Спортінг" виступає у другому за силою іспанському дивізіоні - Сегунді. Після 25 зіграних турів клуб займає 13-е місце в турнірній таблиці з 32 набраними очками в активі.
Нагадаємо, "Динамо" віддало в оренду до італійського футбольного клубу "Сампдорія" українського нападника Владислава Супрягу.
Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.