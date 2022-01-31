Ерік Рамірес захищатиме кольори іспанського "Спортінга".

23-річний нападник київського "Динамо" і національної збірної Венесуели Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за футбольний клуб "Спортінг Хіхон", який виступає в іспанській Сегунді.

Про це повідомив офіційний сайт українського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клубу є опція викупу контракту гравця.

У поточному сезоні Рамірес провів за "Динамо" 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки в Лізі чемпіонів.

Контракт Раміреса з "Динамо" розрахований до літа 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в €1,5 мільйона.

Читайте також"Це цікаво, щось нове": Суркіс запропонував новий формат Суперкубка УкраїниХіхонський "Спортінг" виступає у другому за силою іспанському дивізіоні - Сегунді. Після 25 зіграних турів клуб займає 13-е місце в турнірній таблиці з 32 набраними очками в активі.

Нагадаємо, "Динамо" віддало в оренду до італійського футбольного клубу "Сампдорія" українського нападника Владислава Супрягу.

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