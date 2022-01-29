Президент "Динамо" не став розкривати суму своїх статків.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію, що його статки з братом Григорієм оцінюють у 275 мільйонів євро.

За словами бізнесмена, дана інформація не відповідає дійсності. Ігор Суркіс не став розкривати точну суму своїх статків, пожартувавши лише, що в його сейфі немає нічого, крім мишей.

"Мої статки оцінюють в 275 мільйонів? Це неправда. Можливо, вони рахують активи. Футбольний клуб "Динамо" оцінюється в якусь суму. Наприклад, 300 мільйонів. Це вартість футболістів та інфраструктури клубу.

Є якийсь бізнес, хоча я не знаю, як вони оцінюють. У тумбочці у мене не лежить 275 мільйонів, запевняю вас. У мене є сейф - можете перевірити, там тільки миші зараз.

Можливо, сума і більше, якщо оцінити взагалі все, що є. Можливо, менше. Я не розумію, як вони оцінюють, і не хочу оцінювати. Я цілком самодостатня людина, є чим поснідати, чим пообідати і чим повечеряти. Їжджу на хорошій машині.

Ви прекрасно знаєте, що сталося в 2016-му, не хочу до цього повертатися. Як ми прожили ці 5 років - складно було. Будь-який інший на моєму місці це заняття кинув би, якби любив гроші більше, ніж футбол. Але ми витримали, йдемо далі, боремося. Сподіваємося, що справедливість восторжествує", - розповів Суркіс в інтерв'ю програмі "Бомбардир".

Читайте такожМілевський повертається на поле: зіграє за збірну України з міні-футболуНагадаємо, Ігор Суркіс також закликав керівництво української Прем'єр-ліги та Української асоціації футболу реформувати Суперкубок України.

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