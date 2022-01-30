Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга перейшов до італійського клубу "Сампдорія" на правах оренди.
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
30 січня 21-річний українець успішно пройшов процедуру медогляду перед підписанням контракту про перехід в генуезький клуб. Обстеження Супряга проходив у Києві.
Повідомляється, що футболіст гратиме за "Сампдорію" до кінця поточного сезону. У італійського клубу буде право викупу контракту гравця.
Італійські ЗМІ повідомляють, що оренда українського форварда обійдеться генуезцям в 500 тисяч євро. Сума викупу складе 7,5 мільйонів євро.
Читайте також"У моєму сейфі зараз тільки миші": Ігор Суркіс оцінив свої статкиДля Супряги перехід в "Сампдорію" це шанс перезапустити футбольну кар'єру. Зараз Супряга упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики.
У цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.
Портал Transfermarkt у своєму січневому оновленні цінників знизив вартість Супряги з шести до чотирьох мільйонів євро.
Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати
- Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.
- Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.
- 8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.