Владислав Супряга спробує реалізувати себе в Серії А.

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга перейшов до італійського клубу "Сампдорія" на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

30 січня 21-річний українець успішно пройшов процедуру медогляду перед підписанням контракту про перехід в генуезький клуб. Обстеження Супряга проходив у Києві.

Повідомляється, що футболіст гратиме за "Сампдорію" до кінця поточного сезону. У італійського клубу буде право викупу контракту гравця.

Італійські ЗМІ повідомляють, що оренда українського форварда обійдеться генуезцям в 500 тисяч євро. Сума викупу складе 7,5 мільйонів євро.

Читайте також"У моєму сейфі зараз тільки миші": Ігор Суркіс оцінив свої статкиДля Супряги перехід в "Сампдорію" це шанс перезапустити футбольну кар'єру. Зараз Супряга упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики.

У цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.

Портал Transfermarkt у своєму січневому оновленні цінників знизив вартість Супряги з шести до чотирьох мільйонів євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати