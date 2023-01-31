Жоан Пеглоу гратиме за "Дніпро-1" на правах оренди.

СК "Дніпро-1" посилив склад перед стартом весняної частини сезону. Новачком лідера української Прем'єр-ліги став бразильський вінгер Жоан Пеглоу.

Вихованець "Інтернасьонала" перейшов в український клуб на правах оренди до кінця сезону з правом викупу, повідомляє офіційний сайт СК "Дніпро-1".

"Перш за все, я вдячний усім за теплий прийом тут. Я щасливий бути тут. Сподіваюся скоріше набрати форму і віддавати від себе команді все найкраще.

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Я дуже багато працював під час канікул, коли був удома і зараз практично вийшов на оптимальні кондиції. Я така людина, що дуже ретельно стежу за собою: і в роботі, і в харчуванні - тому зараз в порядку.

Я дуже хочу допомогти команді досягти всіх поставлених цілей, мрію виграти чемпіонство", - наводить слова Пеглоу офіційний сайт "Дніпра-1".

Відзначається, що Пеглоу здатний закрити кілька позицій. Бразилець може зіграти як в центрі півзахисту, так і на лівому фланзі. Крім того, у нього вже є досвід виступів у Європі, Жоан захищав кольори португальського "Порту". Також Пеглоу виступав за бразильський "Атлетіко Гойяненсе".

У 2019 році у складі збірної Бразилії Жоан Пеглоу виграв чемпіонат світу до 17 років, на якому забив три голи.

В цілому за юнацькі збірні Бразилії Жоан провів 21 матч і забив 10 м'ячів.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Дніпро-1" підписав учасника ЧС-2022 з футболу у складі збірної Коста-Ріки Рональда Матарріта.

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