Андрій Тотовицький повернувся в донецький "Шахтар".

Півзахисник "Колоса" Андрій Тотовицький продовжить кар'єру в донецькому "Шахтарі".

Про перехід 29-річного в стан "гірників" повідомив офіційний сайт "Колоса".

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, "Колос" заробив на продажу свого гравця 700 тисяч євро.

Варто відзначити, що "Колос" підписав Тотовицького взимку на правах вільного агента, проте через війну в Україні хавбек так і не зміг провести за ковалівський клуб жодного офіційного матчу.

У першій частині минулого сезону Андрій Тотовицький виступав у "Десні". У складі чернігівського клубу він зіграв 13 матчів в УПЛ, в яких забив 3 голи і зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, минулий розіграш УПЛ був достроково завершений через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. "Шахтар" завершив сезон на першому місці і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

Старт нового сезону української Прем'єр-Ліги запланований на 23 серпня.

Андрій Тотовицький: кар'єра

У сезоні 2009/2010 Тотовицький був у структурі "Динамо", прийшовши з академії РВУФК, проте наступного літа він перейшов у "Шахтар" і пробув на контракті у "гірників" 10 років.

За цей час атакуючий півзахисник не зумів закріпитися в донецькому клубі, провівши більшість часу в орендах. За "Шахтар" Андрій відіграв лише 7 матчів у рамках чемпіонату України.

Тотовицький здавався в оренди в "Маріуполь", луганську "Зорю" і бельгійський "Кортрейк". У 2020 році посилив чернігівську "Десну".

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