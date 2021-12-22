Чернігівська "Десна" близька до того, щоб припинити існування, а її колишні лідери тим часом знаходять вельми вигідні для себе варіанти продовження кар'єри.
Як заявив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, один з кандидатів у збірну України Андрій Тотовицький, який раніше оголосив про свій відхід з "Десни", продовжить свою кар'єру в "Колосі". І відразу ж півзахисник увійде в історію ковалівського клубу - за рівнем своєї зарплати.
Відзначається, що отримувати в сільському клубі Тотовицький буде близько 30 тисяч доларів на місяць. Наприклад, офіційний оклад президента України становить близько 1 тисячі доларів. Щедро оцінили футбольні якості Тотовицького в новому клубі.
Читайте такожФутболіст Динамо і збірної України зіграв пишне весілля (фото, відео) Відомо, що вінгером також цікавилися клуби з верхньої частини турнірної таблиці чемпіонату України – "Ворскла" і "Дніпро-1". Андрію пропонували зарплату 15-20 тисяч доларів на місяць. Також розглядало кандидатуру Тотовицького і "Динамо" Київ. Відповідно, керівництву "Колоса" довелося розщедриться, щоб дістати в свою команду футболіста такого рівня.
Також повідомляється, що свого часу скандально відомий екс-нападник збірної України Євген Селезньов отримував у "Колосі" менше, ніж недавній лідер "Десни".
Андрій Тотовицький: кар'єра
- У сезоні 2009/2010 Тотовицький був у структурі "Динамо", прийшовши з академії РВУФК, проте наступного літа він перейшов в "Шахтар" і пробув на контракті у "гірників" 10 років.
- За цей час атакуючий півзахисник не зумів закріпитися в донецькому клубі, провівши більшість часу в орендах. За "Шахтар" Андрій відіграв лише 7 матчів у рамках чемпіонату України.
- Тотовицький здавався в оренди в "Маріуполь", луганську "Зорю" і бельгійський "Кортрейк". У 2020 році посилив чернігівську "Десну".
- У поточному сезоні 28-річний хавбек забив 3 голи і віддав 3 передачі в 13 іграх УПЛ.