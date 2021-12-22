Андрій Тотовицький знайшов найбільш вигідний варіант продовження кар'єри.

Чернігівська "Десна" близька до того, щоб припинити існування, а її колишні лідери тим часом знаходять вельми вигідні для себе варіанти продовження кар'єри.

Як заявив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, один з кандидатів у збірну України Андрій Тотовицький, який раніше оголосив про свій відхід з "Десни", продовжить свою кар'єру в "Колосі". І відразу ж півзахисник увійде в історію ковалівського клубу - за рівнем своєї зарплати.

Відзначається, що отримувати в сільському клубі Тотовицький буде близько 30 тисяч доларів на місяць. Наприклад, офіційний оклад президента України становить близько 1 тисячі доларів. Щедро оцінили футбольні якості Тотовицького в новому клубі.

Читайте такожФутболіст Динамо і збірної України зіграв пишне весілля (фото, відео) Відомо, що вінгером також цікавилися клуби з верхньої частини турнірної таблиці чемпіонату України – "Ворскла" і "Дніпро-1". Андрію пропонували зарплату 15-20 тисяч доларів на місяць. Також розглядало кандидатуру Тотовицького і "Динамо" Київ. Відповідно, керівництву "Колоса" довелося розщедриться, щоб дістати в свою команду футболіста такого рівня.

Також повідомляється, що свого часу скандально відомий екс-нападник збірної України Євген Селезньов отримував у "Колосі" менше, ніж недавній лідер "Десни".

Андрій Тотовицький: кар'єра