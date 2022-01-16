Рафаель Бенітес / Фото REUTERS
Англійський "Евертон", кольори якого захищає віднедавна українець Віталій Миколенко, відправив у відставку головного тренера команди Рафаеля Бенітеса.
Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".
Після поразки від аутсайдера АПЛ "Норвіча" (1: 2) Керівництво "Евертона" більше не дало шанс наставнику команди Рафаелю Бенітесу. Він був звільнений.
61-річний іспанський фахівець очолив команду в червні 2021 року.
"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 15-ю в чемпіонаті, всього на шість очок випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний матч "Евертон" проведе 22 січня проти "Астон Вілли".
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського"Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з " Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.
- Віталій заробляє в "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб у Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.
- В АПЛ український захисник дебютував у матчі проти "Норвіча" (1:2).