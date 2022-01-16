Рафаель Бенітес / Фото REUTERS

Англійський "Евертон", кольори якого захищає віднедавна українець Віталій Миколенко, відправив у відставку головного тренера команди Рафаеля Бенітеса.

Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Після поразки від аутсайдера АПЛ "Норвіча" (1: 2) Керівництво "Евертона" більше не дало шанс наставнику команди Рафаелю Бенітесу. Він був звільнений. 

61-річний іспанський фахівець очолив команду в червні 2021 року.

"Евертон": результати в сезоні

  • "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 15-ю в чемпіонаті, всього на шість очок випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).
  • Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
  • Наступний матч "Евертон" проведе 22 січня проти "Астон Вілли".

Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"