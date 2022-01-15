Український захисник отримав солідний бал.

В рамках 22-го туру чемпіонату Англії "Евертон" примудрився програти команді, яка плентається в зоні вильоту.

Для захисника "ірисок" та збірної України Віталія Миколенка цей поєдинок став дебютним в АПЛ.

Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру Миколенка й поставив йому 6,9 бала. Серед футболістів "Евертона" оцінка більше, ніж у Віталія лише у двох гравців: Рішарлісона (7,7 бала) та Бена Годфрі (7,0).

Нагадаємо, що мерсисайдці продали конкурента Миколенка за 30 мільйонів євро в інший клуб АПЛ.

Віталій Миколенко: трансфер до "Евертона"