В рамках 22-го туру чемпіонату Англії "Евертон" примудрився програти команді, яка плентається в зоні вильоту.
Для захисника "ірисок" та збірної України Віталія Миколенка цей поєдинок став дебютним в АПЛ.
Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру Миколенка й поставив йому 6,9 бала. Серед футболістів "Евертона" оцінка більше, ніж у Віталія лише у двох гравців: Рішарлісона (7,7 бала) та Бена Годфрі (7,0).
Нагадаємо, що мерсисайдці продали конкурента Миколенка за 30 мільйонів євро в інший клуб АПЛ.
Віталій Миколенко: трансфер до "Евертона"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який чинний до літа 2026 року.
- Віталій заробляє у "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб в Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.