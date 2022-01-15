"Норвіч" сенсаційно обіграв "Евертон" в поєдинку АПЛ.

Футболіст збірної України Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" в матчі Англійської Прем'єр-ліги. Колишній лівий захисник "Динамо" відіграв усі 90 хвилин часу, а "Евертон" неочікувано поступився.

"Норвіч" завдав поразки мерсисайдцям у 22-му турі АПЛ з рахунком 2:1.

На початку другого тайму Миколенко допустив курйозну помилку та вивів суперника віч-на-віч зі своїм воротарем. На щастя для Віталія, обійшлося без голу в цьому епізоді. Ось відео:

Миколенко також записав на свій рахунок передгольовий пас: на 60-й хвилині Віталій зробив подачу до штрафного майданчику, а воротар "Норвіча" скинув кулаком м'яча на Рішарлісона, котрий красиво забив у падінні через себе. Втім, "іриски" програли з рахунком 2:1.

Дебют Миколенка в АПЛ дозволив Україні встановити національний рекорд. У поточному сезоні АПЛ взяли участь вже три різні українські футболісти.

Окрім Віталія, в чемпіонаті Англії виступають також Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"). Раніше ніколи в АПЛ не виступало понад двоє українців одночасно.

"Евертон" розташований на 15-й сходинці в турнірній таблиці (19 очок), а "Норвіч" йде в зоні вильоту - 18-а позиція (13 балів).

Читайте такожЕвертон позбувся головного конкурента Миколенка за 30 мільйонів євро

Віталій Миколенко: трансфер до "Евертона"