"Чорноморець" оголосив про трансфер Миколи Морозюка. 34-річний хавбек приєднався до "моряків" на правах вільного агента.
Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.
Деталі контракту не розголошуються. Морозюк провів із "Чорноморцем" зимові збори в Туреччині, але офіційно угода про співпрацю підписана лише зараз.
Останнім клубом Миколи був турецький "Різеспор", за який він виступав із січня 2019-го до липня 2021-го. Понад півроку Морозюк був вільним агентом без команди.
"Чорноморець" посідає 13-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ. До "моряків" повернувся головний тренер Роман Григорчук.
Микола Морозюк: кар'єра
- Морозюк є вихованцем київського "Динамо". За "біло-синіх" футболіст зіграв 116 матчів і забив 9 голів та віддав 24 результативні передачі.
- У складі "Динамо" Морозюк був дворазовим чемпіоном України та триразовим переможцем Суперкубка України.
- Півзахисник в Україні також виступав за "Дніпро", "Оболонь", "Кривбас" і донецький "Металург".
- В активі Морозюка 13 поєдинків і один гол за національну збірну України.