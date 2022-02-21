Микола Морозюк (у білій формі) / фото ФК Чорноморець

"Чорноморець" оголосив про трансфер Миколи Морозюка. 34-річний хавбек приєднався до "моряків" на правах вільного агента.

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Морозюк провів із "Чорноморцем" зимові збори в Туреччині, але офіційно угода про співпрацю підписана лише зараз.

Останнім клубом Миколи був турецький "Різеспор", за який він виступав із січня 2019-го до липня 2021-го. Понад півроку Морозюк був вільним агентом без команди.

"Чорноморець" посідає 13-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ. До "моряків" повернувся головний тренер Роман Григорчук.

Микола Морозюк: кар'єра

  • Морозюк є вихованцем київського "Динамо". За "біло-синіх" футболіст зіграв 116 матчів і забив 9 голів та віддав 24 результативні передачі.
  • У складі "Динамо" Морозюк був дворазовим чемпіоном України та триразовим переможцем Суперкубка України.
  • Півзахисник в Україні також виступав за "Дніпро", "Оболонь", "Кривбас" і донецький "Металург".
  • В активі Морозюка 13 поєдинків і один гол за національну збірну України.