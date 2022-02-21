Микола Морозюк підписав контракт з "Чорноморцем".

"Чорноморець" оголосив про трансфер Миколи Морозюка. 34-річний хавбек приєднався до "моряків" на правах вільного агента.

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Морозюк провів із "Чорноморцем" зимові збори в Туреччині, але офіційно угода про співпрацю підписана лише зараз.

Останнім клубом Миколи був турецький "Різеспор", за який він виступав із січня 2019-го до липня 2021-го. Понад півроку Морозюк був вільним агентом без команди.

"Чорноморець" посідає 13-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ. До "моряків" повернувся головний тренер Роман Григорчук.

Микола Морозюк: кар'єра