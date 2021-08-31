Вітіньйо / фото ФК Динамо

Бразильський півзахисник Вітіньйо поповнив склад київського "Динамо".

Про це повідомляє офіційний Facebook "Динамо".

Вітіньйо є вихованцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе", кольори якого він захищав останні чотири сезони. Вітіньйо підписав контракт на 5 років з киянами і обійшовся динамівцям у 5 мільйонів євро.

Вітіньйо буде виступати за столичний клуб під номером 22.

Загалом за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" молодий бразилець зіграв 60 поєдинків, забив 15 м'ячів і віддав сім асистів у всіх змаганнях.

фото ФК Динамо

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Автор: Артем Будрін