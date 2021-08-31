Бразильський півзахисник Вітіньйо поповнив склад київського "Динамо".
Про це повідомляє офіційний Facebook "Динамо".
Вітіньйо є вихованцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе", кольори якого він захищав останні чотири сезони. Вітіньйо підписав контракт на 5 років з киянами і обійшовся динамівцям у 5 мільйонів євро.
Вітіньйо буде виступати за столичний клуб під номером 22.
Загалом за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" молодий бразилець зіграв 60 поєдинків, забив 15 м'ячів і віддав сім асистів у всіх змаганнях.
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"Динамо" у сезоні 2021-2022: головне
У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали п'ятьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача, Самбу Діалло та Еріка Раміреса.
- Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочало 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".
У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці вже дізналися, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.
"Динамо" вже презентувало нову форму на сезон.