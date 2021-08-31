22-річний Вітіньйо підсилив "біло-синіх".

Бразильський півзахисник Вітіньйо поповнив склад київського "Динамо".

Про це повідомляє офіційний Facebook "Динамо".

Вітіньйо є вихованцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе", кольори якого він захищав останні чотири сезони. Вітіньйо підписав контракт на 5 років з киянами і обійшовся динамівцям у 5 мільйонів євро.

Вітіньйо буде виступати за столичний клуб під номером 22.

Загалом за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" молодий бразилець зіграв 60 поєдинків, забив 15 м'ячів і віддав сім асистів у всіх змаганнях.

"Динамо" у сезоні 2021-2022: головне

У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали п'ятьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача, Самбу Діалло та Еріка Раміреса.

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочало 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".

У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці вже дізналися, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

"Динамо" вже презентувало нову форму на сезон.

Автор: Артем Будрін