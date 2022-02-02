П'єр-Емерік Обамеянг погодився на істотне зниження зарплати.

Нападник збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг перебрався з лондонського "Арсеналу" в "Барселону".

Каталонський гранд на своєму сайті офіційно оголосив про підписання знаменитого 32-річного футболіста.

"Арсенал" 1 лютого розірвав контракт з габонцем за обопільною згодою сторін, тому форвард дістався каталонському клубу безкоштовно. Сторони уклали контракт до літа 2025 року.

Відступні в контракті становлять 100 мільйонів євро. В угоді є пункт про те, що гравець може покинути клуб 30 червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг пішов на величезне зниження зарплати, щоб каталонці змогли зареєструвати його контракт. Габонець до кінця нинішнього сезону буде отримувати близько 5 тисяч євро на тиждень. Це майже в 84 рази менше, ніж він заробляв в АПЛ - близько 420 тисяч євро. У наступному сезоні "Барселона" платитиме габонському форварду більше.

Читайте такожОфіційно: один з найкращих гравців в історії Шахтаря підписав контракт з новим клубомУ нинішньому сезоні на рахунку Обамеянга 7 голів і 2 асисти в 15 матчах за "Арсенал" у всіх турнірах. Форвард не грав за клуб з грудня, коли потрапив у скандал з порушенням дисципліни.

П'єр-Емерік Обамеянг: що відомо про футболіста